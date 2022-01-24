РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. После проверки Госжилинспекции Московской области управляющая компания «Град+Сервис» провела работы по тепло и шумоизоляции подъезда №3 в 23-этажном доме по Первомайскому проезду, 1 в Балашихе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители дома обратились в Госжилинспекцию после того, как не смогли убедить УК утеплить стены и потолок тамбура. Организация отказывалась утеплять помещение, ссылаясь на то, что это не предусмотрено проектом дома. В ходе проверки жилищные инспекторы зафиксировали в местах общего пользования температуру ниже +14.

В холодные времена правила позволяют поддерживать в вестибюлях и на лестничных клетках подъездов режим в диапазоне от 14 до 20 градусов, в идеале же в общественных пространствах многоквартирных домов должно быть 16-18 градусов тепла.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, вмешательство Госжилинспекции Московской области помогло довести температуру воздуха в местах общего пользования подъезда данного дома до нормативной. УК дали месяц, чтобы исполнить предписание. По истечении этого срока УК исполнила требования надзорного ведомства в полном объеме.

«Поддерживать нормативный температурный режим в местах общего пользования многоквартирных домов должны именно управляющие организации. Не надо искать отговорки, а надо знать параметры, установленные государственным стандартом жилищно-коммунальных услуг. И если ситуация выходит за рамки нормативной, провести необходимые работы, чтобы ее исправить», - сказала Федина.