РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. В городском округе Мытищи сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда ЮИД провели мероприятие «Волшебный фонарик ПДД» для учеников начальных классов одной из школ округа, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В начале урока ребятам рассказали об основных правилах, которые требуется соблюдать в процессе участия в дорожном движении. В частности, полицейские напомнили о безопасном переходе проезжей части и важности использования детских удерживающих устройств.

После теоретического блока сотрудники полиции и юные инспекторы движения организовали для школьников творческое задание. Они получили конверты с рисунками, которые требовалось расшифровать, изготовив специальный фонарик. Смастерив поделку, участники мероприятия увидели послания по дорожной безопасности от ЮИДовцев.

По мнению организаторов урока, творческий подход к изучению ПДД помогает детям лучше воспринимать полученную информацию, тем самым, воспитывать навыки дисциплинированного участника дорожного движения.