РИАМО - 24 янв. В Подмосковье ввели процедуру дистанционного закрытия больничных листов с согласия пациента, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и муниципальными главами заявил, что сфера здравоохранения в Подмосковье испытывает запредельную нагрузку в условиях новой волны пандемии коронавируса. При этом глава региона подчеркнул, что каждый житель должен получать необходимую медпомощь.

«С этого дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия больничного, то сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он (пациент - ред.) выздоровел, <…> закрывает больничный лист дистанционно», - сказала Стригункова на совещании.

Если пациент продолжает болеть, то больничный лист будет продлен. Данный формат был протестирован на минувших выходных в нескольких подмосковных округах, в том числе в Химках.

Ранее Стригункова сообщила, что количество выездных бригад для обслуживания пациентов на дому увеличили в Подмосковье на 85%, до 1,5 тыс. Также в регионе открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, где пациентов принимают в порядке живой очереди.