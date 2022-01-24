РИАМО - 24 янв. Сведения в отношении ООО «Торговый дом Электро» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на поставку светильников в Протвине, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Квар» городского округа Протвино в отношении «Торгового дома Электро». Согласно этим данным, учреждение заключило с компанией контракт на поставку консольных уличных светодиодных светильников. Из-за нарушения фирмой условий исполнения контракта документ расторгли в одностороннем порядке.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, которые говорили бы об устранении нарушений в срок.

Выслушав доводы и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении «Торгового дома Электро» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.