РИАМО - 24 янв. Подмосковная спортсменка Ирина Кузнецова выиграла 2 золотые медали на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кузнецова стала победителем на дистанциях 500 м и 1000 м.

Спортсменка родом из городского округа Коломна. Она выступает за национальную сборную и является многократной победительницей российских и мировых турниров высокого класса. Кузнецова тренируется в Московском областном «Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

Кубок мира по конькобежному спорту среди юниоров до 24 лет проходил с 22 по 23 января в австрийском городе Инсбрук.

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