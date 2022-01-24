РИАМО - 24 янв. 25 января, в День студента, на катках в парках Подмосковья проведут праздничные дискотеки, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день.

«Завтра День студента, <…> многие катки объявили молодежную дискотеку в 18:00, 19:30, у всех по-разному. Будет завтра специальная программа для студентов на катках, которые находятся у нас в парках», - рассказала Елена Харламова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Харламова также добавила, что 6 марта в парках региона проведут массовый лыжный забег для самых маленьких посетителей. Начало в 11:00.