РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Активисты подмосковного Подольска очистили от снега территорию у памятника «Защитникам Родины», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

На днях Чириков совместно с помощником и жителями почистили территорию у памятника «Защитникам Родины» на улице Почтовая и тротуар по той же улице. В мероприятии приняли участие сотрудники «Подольского РСУ».

Помимо этого, активисты убрали территорию возле дома №7 на улице Сыровский тупик, дома №18/1 по улице Быковская и других.