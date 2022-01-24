РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневно проводить профилактические рейды и измерять толщину льда в акваториях Балашихи, любителям зимней рыбалки и активного отдыха они напоминают, где лед наиболее тонок и опасен, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

23 января спасатели провели очередное патрулирование на 52 акваториях региона, в том числе в городском округе Балашиха в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах в зимний период. Согласно данным мониторинга, толщина льда на водных объектах Московской области варьируется в пределах от 0 до 45 сантиметров.

«Не забывайте, что наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у обрывистых берегов, в местах впадения в водоем ручьев, у поваленных деревьев и вмерзших предметов», - говорится в сообщении.

По словам начальника региональной противопожарно-спасательной службы Геннадия Пестова, на водоемах, где ледовая поверхность, казалось бы, достаточно промерзла, говорить об абсолютной безопасности нельзя, так как лед по всей площади неоднороден и имеет пористую структуру. Такой лед не станет предупреждающе трещать, а проломиться под ногами в самый неожиданный момент.

Он добавил, что в ходе патрулирования спасатели напомнили рыбакам правила безопасного поведения на ледяной поверхности водоемов и раздали листовки с алгоритмом действий в случае провала под лед.

По словам Пестова, многие заядлые рыбаки знают правила оказания помощи человеку, оказавшемуся в ледяной полынье, однако не каждый сможет применить знания на практике в случае необходимости.

"Спасатели напомнили рыболовам простые правила самоспасения, рассказали, какие спасательные средства должны быть с собой у каждого любителя зимней рыбалки и разъяснили, как перепады температуры воздуха влияют на прочность ледовой поверхности водоемов», – отметил Пестов.