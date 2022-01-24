РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали 2 подозреваемых в ограблении ювелирных магазинов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступили заявления от представителя сетевого ювелирного магазина о том, что неизвестные похитили ювелирные изделия из торговых точек. Общая сумма ущерба составила более 170 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлены и задержаны по адресу временного проживания в Москве двое ранее судимых уроженцев Волгоградской области в возрасте 19 и 23 лет.

Установлено, что злоумышленники разделились и направились в разные ювелирные салоны одной торговой сети, расположенные на улицах Комсомольской и Революционном проспекте. Мужчины, действуя по аналогичной схеме, попросили продавцов показать им изделия, после чего выхватили их из рук и скрылись. Часть похищенного имущества подозреваемые сбыли в одной из скупок городского округа Подольск, остальное было изъято сотрудниками полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.