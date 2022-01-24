РИАМО - 24 янв. В 2022 году завершится социальная газификация населенных пунктов Московской области, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Всего мы в этом году должны подключить 75 тысяч оставшихся домов, естественно с проектирования которых мы начинаем в этом году – это 1 692 населенных пункта», - рассказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в первом квартале планируется подключить к газу 12,8 тысячи домов, во втором – 14,4 тысячи, в третьем - 22,3 тысячи, в четвертом – 25,5 тысяч.

«У нас сегодня, на 2022 год, заключено вперед 10 тысяч (комплексных – ред.) договоров», - добавил Хромушин.

Он подчеркнул, что на сегодня подано 69 тыс. заявок на соцгазификацию, основная часть из которых была подана через сайт «Мособлгаза» – 22 391 и стационарные офисы – 18 769, в выездных офисах «Мособлгаза» подали 6 592 заявки, через филиалы обслуживания клиентов «Мособлгаза» – 15 468, региональный сайт госуслуг – 5 384, офисы МФЦ – 1 336. ​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.