РИАМО - 24 янв. В Московской области отмечено еженедельное увеличение посещаемости парков, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас кратно возросла посещаемость парков в целом. По итогам 2021 года почти 24 млн посещений было. А в 2017 году было всего лишь 7 млн», - сказал Хайкин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он уточнил, что с 17 по 23 января в парках зафиксировали более 714 тыс. посещений. При этом в прошлом году за эту же неделю было более 500 тыс. посещений.

Ранее губернатор Подмосковья отметил огромный запрос у жителей на отдых в парках, поэтому данные территории нужно улучшать и развивать.