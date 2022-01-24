РИАМО - 24 янв. За прошедшую неделю от региональных операторов Подмосковья по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) поступило 3 230 сигналов о невозможности проезда к контейнерным площадкам из-за снегопада. Очистка подъездов к контейнерным площадкам и своевременный вывоз мусора были поставлены на контроль, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«Доступ к контейнерным площадкам должен быть обеспечен при любых погодных условиях, особенно после снегопада. Наименьшее число обращений поступило в Черноголовке, Краснознаменске, Дубне, Фрязине, Жуковском, Протвине», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что наибольшее число сообщений о затруднении проезда к местам сбора отходов направили регоператоры в Одинцовском округе (226 сообщений), Солнечногорске (195), Сергиево-Посадском округе (183), Коломне (181), Подольске (175) и Дмитровском округе (156).

Отмечается, что Главное управление содержания территорий Подмосковья контролирует администрации муниципалитетов, которые обязаны устранять нарушения уборки в течение суток. В приоритетном порядке от снега очищаются тротуары и лестницы, затем контейнерные площадки и подъезды к ним.

В целях контроля за своевременным вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Московской области разработана система оперативной обработки информации, поступающей от региональных операторов, муниципальных образований, а также с помощью камер видеосистемы «Безопасный регион», установленных на контейнерных площадках.