РИАМО - 24 янв. Важно строго соблюдать сроки капительного ремонта школ в Подмосковье и информировать о проводимых работах родителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В Подмосковье стартует пятилетняя президентская программа по капремонту 328 школ. В этому году на капремонт школ направят около 10 млрд рублей. Всего планируют отремонтировать более 60 школ.



«Я прошу, уважаемые коллеги, сделать особый акцент на сроках. Нужно, чтобы было понятно, куда пойдут учиться дети в этот небольшой, но важный срок», – заявил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.



Он отметил, что важно разъяснять сроки родителям, учитывая сложности капитального ремонта.