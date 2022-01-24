РИАМО - 24 янв. Циклонический вихрь, сформировавшийся над Исландией, принесет в столицу очередные снегопады в конце текущей недели. Общее количество январских осадков в Москве может превысить нормальные значения почти в 1,5 раза, сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, до конца месяца в Москве может выпасть еще 7-10 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы.

В результате всех снегопадов суммарное количество осадков, выпавших в столице в январе, может превысить 60 мм и превзойти норму почти в 1,5 раза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на территории Москвы превысила многолетнюю норму в 1,5 раза и составила 46 см, однако этот показатель может увеличиться до полуметра из-за предстоящих в конце месяца снегопадов.