РИАМО - 24 янв. Еженедельно главы городских округов должны проверять, как идут работы по газификации населенных пунктов, выполняются ли они в срок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый глава должен знать, какой населенный пункт будет газифицирован на этой неделе или в течение месяца», - сказал Воробьев на совещании с руководителями региональных министерств и главами городских округов.

Глава региона поручил вице-губернатору Подмосковья Евгению Хромушину еженедельно ставить руководителей муниципалитетов в известность, чтобы каждый из них знал, какой населенный пункт подключат к «голубому топливу».

«Я прошу сделать еще один шаг по разъяснению. У каждого главы территории в понедельник должна быть информация, <…> должно быть четкое представление, когда какой населенный пункт газифицируется», - поручил губернатор.

В соответствии с полученной информацией главы округов Московской области должны проверять выполнение на их территории газификации в срок.​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.