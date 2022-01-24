РИАМО - 24 янв. Шесть школ почти на 5 тыс. мест планируют построить в подмосковном Красногорске до конца 2022 года, заявил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.



«У нас не менее 6 школ на 4 900 мест до конца года. Мы контролируем их строительство. Две в Нахабино на 550 мест, до конца года планируем ввести и открыть. В Опалихово-3 <...> планируем школу на 825 мест открыть 1 сентября», – сказал Волков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.



Он отметил, что строится школа на 1 250 мест в Путилкове, школа на 825 мест в Серебрицах и школа на 1 100 мест в Глухове. Также строится пристройка к школе №15. Кроме того, в двух школах проведут капитальный ремонт.



«Также до конца года планируется достроить 10 садиков. Три из них планширом открыть в марте - более 2 000 мест», – заключил Волков.