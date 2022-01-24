РИАМО - 24 янв. На территории Московской области в этом году планируют открыть 50 мини-садиков, сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

«В прошлом году мы открыли 50 (мини-садов - ред.) в тех муниципалитетах, где был запрос. Задача этого года - еще 50», - сказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Она отметила, что по 7 мини-садов откроют в Люберцах и Химках, 5 - в Красногорске, по 4 - в Балашихе, Одинцове и Раменском.

«Также в этом году мы откроем 27 новых детских садов, и за бюджетные и за внебюджетные. И откроем 33 новые школы», - заключила зампред правительства области.

Капремонт 65 школ и 19 детсадов проведут в Подмосковье в 2022 г>>