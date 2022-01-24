РИАМО - 24 янв. Еще в восьми городских округах Подмосковья начала действовать доставка лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Доставка лекарственных препаратов пациентам с Covid-19. <…> С сегодняшнего дня еще восемь городских округов с наибольшей плотностью населения у нас в этом проекте будут работать», - рассказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По ее словам, доставка стартовала 17 января в шести городских округах: Видное, Люберцы, Химки, Одинцово, Красногорск и Мытищи. С 24 января лекарства также доставляют в Балашиху, Домодедово, Пушкино, Подольск, Сергиев Посад, Чехов, Ступино, Раменское.

«При получении положительного результата ПЦР врач назначает курс лечения, и курьер в течение суток привозит необходимые лекарства», - добавила Стригункова.

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