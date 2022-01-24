РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. Инспекторы ГИБДД в подмосковном Королеве с 24 по 30 января будут проверять использование ремней безопасности водителями в рамках рейда «Ремень безопасности», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Операция «Ремень безопасности» стартовала в округе в понедельник. Инспекторы ГИБДД ежедневно будут напоминать о необходимости использовать ремень безопасности водителям и их пассажирам.

«Ремни безопасности необходимо использовать не только водителям и пассажирам на переднем сидении, но и тем, кто сидит на задних сидениях», - сказал Адамов.

Использование ремня безопасности снижает вероятность летального исхода во время ДТП, помогает удерживать человека в сидении при вынужденных маневрах. Особенно внимательно следует относиться к маленьким пассажирам и их безопасности.