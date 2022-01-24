РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Новых хозяев ищут для кошки, выброшенной женщиной в лифте многоквартирного дома в Люберцах, сообщила очевидец происшествия в личной беседе с корреспондентом портала «РИАМО в Люберцах».

Ранее в Instagtam-аккаунте zoohelp_oktyabrskiy появилась информация о жительнице поселка Октябрьский, которая выбросила в лифте больную кошку в пакете.

«Когда мама уезжала от меня, она увидела в лифте кошку и написала в общую группу жителей дома. Мы попросили соседа, который поставил нам камеры в лифте, показать видео. С мамой поднялись к женщине. Она считает, что поступила правильно», - сказал очевидец происшествия.

Женщина объяснила свой поступок тем, что у ее детей аллергия на животных и оставить кошку у себя дома она не могла. Полицию соседи не вызвали.

Кошке по кличке «Соня» провели операцию по удалению грыжи и стерилизации. В настоящий момент волонтеры ищут ей новых заботливых хозяев.

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