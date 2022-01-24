РИАМО - 24 янв. Количество выездных бригад для пациентов, которые находятся дома, в Подмосковье увеличили на 85%, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она добавила, что количество кабинетов неотложной помощи в Подмосковье также увеличили в 2,5 раза.
«Это те кабинеты, в которых наши пациенты могут получать медицинскую помощь без записи, в порядке живой очереди», - отметила Стригункова.
35 тыс вызовов скорой помощи в сутки осуществляется в Подмосковье>>
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