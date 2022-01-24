РИАМО - 24 янв. В Подмосковье капитальный ремонт проведут в зданиях 65 школ и 19 детских садов в текущем году, сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«За последние 5 лет в Московской области отремонтировано 107 школ, 145 детских садов. Мы построили и открыли 117 новых школ и 116 детских садов. В этом году планируется капремонт 65 школ, 19 детских садов», - сказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По ее словам, в регионе будет построено и открыто 33 новых школы, 27 новых детских садов и 50 мини-садиков.

Она отметила, что в этом году в Подмосковье стартует пятилетняя президентская программа по капремонту 328 школ. В 2022 году на капремонт школ направят около 10 млрд рублей.

«Будет единый стандартный брендбук, где будет расписано, как будет выглядеть пол, стены, потолок, рекреации, входные группы, кабинеты, спортзалы и актовые залы», - заключила Каклюгина.

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