РИАМО - 24 янв. В Подмосковье капитальный ремонт проведут в зданиях 65 школ и 19 детских садов в текущем году, сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, в регионе будет построено и открыто 33 новых школы, 27 новых детских садов и 50 мини-садиков.
Она отметила, что в этом году в Подмосковье стартует пятилетняя президентская программа по капремонту 328 школ. В 2022 году на капремонт школ направят около 10 млрд рублей.
«Будет единый стандартный брендбук, где будет расписано, как будет выглядеть пол, стены, потолок, рекреации, входные группы, кабинеты, спортзалы и актовые залы», - заключила Каклюгина.
Подмосковные школы после капремонта обеспечат мебелью и новым оборудованием>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии