РИАМО - 24 янв. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в сутки не увеличивается в Подмосковье, сообщила зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Количество госпитализаций в сутки у нас не растет. Оно сохраняется на том же уровне, даже с небольшим снижением», – рассказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Стригунковой, количество вызовов врача на дом выросло в регионе на 57%. В среднем в сутки это цифра достигла 40 тыс. вызовов.

«Вызовы скорой помощи также у нас выросли почти на 30%. В среднем в сутки – это 12 тыс. На пике достигает до 15 тыс.», – отметила Стригункова.

Она добавила, что в среднем за неделю количество выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 4,5 тыс.

«При этом пик у нас был на прошлой неделе - это 7 тыс. выявленных в сутки», – заявила Стригункова.

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