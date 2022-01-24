РИАМО - 24 янв. В Московской области за прошедшие сутки 926 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией выздоровели. С начала пандемии в регионе побороли инфекцию 616 966 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 5980 заражений коронавирусом, умерли 39 пациентов. Всего же в области было зафиксировано 699 014 случаев заболевания Covid-19, жертвами инфекции стали 13 078 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 75,8%. Прививка – лучшая защита от заражения и тяжелого протекания заболевания.

Подмосковные поликлиники перешли на ежедневный режим работы из-за роста числа заболевания Covid-19. Прием пациентов идет с 08:00 до 20:00.

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