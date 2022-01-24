РИАМО - 24 янв. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 3 231 человека, всего инфекцию в городе смогли победить 1 927 017 пациентов, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в мегаполисе госпитализировали 992 Covid-пациентов, что составляет 5,1% от выявленных за день случаев заражения. На ИВЛ находятся 516 заболевших.

Также за минувшие сутки в Москве зафиксировали 19 509 случаев коронавируса, скончались 71 пациент. С начала пандемии выявили 2 194 045 случаев инфицирования, умерли 38 439 человек.

Москвичам напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививка от коронавируса делается бесплатно. Выбрать вакцину можно из нескольких отечественных препаратов.

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