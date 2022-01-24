РИАМО - 24 янв. В минувшем году представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые арендовали у города на торгах по льготной ставке 305 помещений общей площадью 27,1 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукционы с льготными начальными ставками были введены для поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году. За этот период предприниматели арендовали у города 1956 таких объектов общей площадью 229,2 тысячи квадратных метров, 305 из них в 2021 году – их общая площадь составляет 27,1 тысячи квадратных метров», - рассказал Владимир Ефимов.

Аренда городской недвижимости на льготных условиях пользуется популярностью у предпринимателей, начальная ставка составляет тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений, и пять тысяч рублей — для помещений на первых этажах и выше.

В 2021 году больше всего объектов было реализовано в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы, здесь арендовали по 51 помещению. В Восточном округе сдали в аренду 39 объектов.