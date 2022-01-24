РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Депутаты подмосковного Подольска совместно с активистами очистили один из дворов округа от снега, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» - «Безопасные дороги» депутаты Максим Круглов и Виктор Щукин совместно с «МУЖРП № 12» и активными жителями провели субботник по уборке снега.

«Нужно всегда помнить, что благодаря взаимопомощи можно активно развивать родной город», - сказа Максим Круглов.

В ходе мероприятия участники очистили один из дворов от снега.