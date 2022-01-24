РИАМО - 24 янв. За минувшие сутки в России скончались 655 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 326 112 пациентов, сообщает оперштаб.

Так, в столице умер 71 Covid-пациент, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 39, в Красноярском крае - 26, в Алтайском крае - 25, в Свердловской области - 21.

Также за сутки выявили 65 109 случаев заболевания, смогли побороть коронавирус 21 714 человек. С начала пандемии зафиксировали 11 173 300 случаев Covid-19, выздоровели 10 023 622 человека.

Ранее директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что омикрон нельзя считать «спасением» от пандемии. Опасения вызывает скорость его распространения. Единственным способом завершения пандемии академик назвал формирование достаточного уровня коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

В России вакцинация бесплатна. Для того, чтобы сделать прививку, нужно предоставить лишь паспорт и полис ОМС.

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