РИАМО - 24 янв. В Московской области за минувшие сутки было выявлено 5980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 699 014 заражений, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наиболее надежной защитой от заболевания коронавирусом и тяжелых последствий инфицирования является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В понедельник в Подмосковье поступит вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М». Препарат предназначен для детей старше 12 лет.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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