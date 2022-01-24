Снег в Москве должны убирать согласно определенному порядку. Куда можно пожаловаться на некачественную уборку территории города в зимнее время, смотрите в инфографике РИАМО.
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|Температура
|-7˚C … -5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|763 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 3 м/с
|Температура
|-8˚C … -6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
Снег в Москве должны убирать согласно определенному порядку. Куда можно пожаловаться на некачественную уборку территории города в зимнее время, смотрите в инфографике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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