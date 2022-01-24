РИАМО - 24 янв. В Москве за минувшие сутки подтвердили 19 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это новое рекордное значение. Всего в городе зафиксировали 2 194 045 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе проводят проверки по соблюдению масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Так, за нарушение антиковидных мер закрытие на 90 дней может грозить концертной площадке «ГлавClub», торговому центру «Калита» и другим объектам.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в 2022 году на планете может завершиться пандемия Covid-19. При этом он считает, что не стоит принимать во внимание рост числа зараженных штаммом омикрон.

Коллективный иммунитет от инфекции в мегаполисе составляет 66,6%. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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