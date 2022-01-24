РИАМО - 24 янв. Оборот малых и средних предприятий (МСП) в 2021 году составил 3,2 триллиона рублей. Это на 41% больше, чем в 2020-м. С июля прошлого года ежемесячный оборот МСП стабильно превышал допандемийный уровень, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малый бизнес - одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом – до 21,7%. Это является еще одним подтверждением послекризисного восстановления этого сектора», - подчеркнул заместитель мэра.

Рекордным месяцем для МСП в прошлом году стал сентябрь. Тогда оборот предприятий достиг 356 миллиардов рублей, превысив на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% - 2020 года. Даже в октябре и ноябре прошлого года, на которые пришлись 11-дневные нерабочие дни, общая выручка этих московских компаний была существенно выше аналогичных месяцев 2020 и 2019 годов.

Так, в октябре 2021 года выручка МСП составила 290 миллиардов рублей, что на 40% больше октября 2020 года и на 17% - октября 2019 года. В ноябре обороты достигли 273 миллиардов рублей – больше ноября 2020 и 2019 годов на 35 и на 21% соответственно, добавил Владимир Ефимов.