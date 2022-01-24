РИАМО - 24 янв. За минувшие сутки на территории России подтвердили 65 109 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. С начала пандемии этот показатель составил 11 173 300, сообщает оперштаб.

В Москве выявили 19 509 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 8413, в Подмосковье – 5980, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1280, в Якутии – 1211, в Свердловской области - 1202, в Самарской области - 1192.

В России в последнее время идет всплеск новых случаев заражения из-за распространения штамма омикрон. Врачи сообщают, что он намного заразнее, чем прежние мутации коронавируса.

Врачи советуют прививаться, чтобы избежать инфицирования. Бесплатную прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в выездных пунктах вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>