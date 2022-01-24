РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Команда подмосковного Подольска стала бронзовым призером турнира по волейболу памяти мастера спорта СССР, сообщается в группе «МУ СШОР «ПАХРА» в соцсети «ВКонтакте».
В спортивном комплексе «Бодрость» спортшколы олимпийского резерва «Пахра» 22 января прошел традиционный турнир по волейболу памяти мастера спорта СССР Светланы Козловой среди юношей 2009-2010 годов рождения.
В результате острой, захватывающей и интересной борьбы победу одержала команда из городского округа Серпухов, на втором месте оказалась команда «Королев» и третье место заняла команда «Подольск-1».
Волейболистам пожелали дальнейших успехов и побед.
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