РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Команда подмосковного Подольска стала бронзовым призером турнира по волейболу памяти мастера спорта СССР, сообщается в группе «МУ СШОР «ПАХРА» в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном комплексе «Бодрость» спортшколы олимпийского резерва «Пахра» 22 января прошел традиционный турнир по волейболу памяти мастера спорта СССР Светланы Козловой среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В результате острой, захватывающей и интересной борьбы победу одержала команда из городского округа Серпухов, на втором месте оказалась команда «Королев» и третье место заняла команда «Подольск-1».

Волейболистам пожелали дальнейших успехов и побед.