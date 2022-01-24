РИАМО - 24 янв. За несколько дней прошедшей недели в Подмосковье очистили от снега 20,49 млн кв. м территорий. С дворов и общественных пространств региона вывезли более 30 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«Ликвидация последствий обильного снегопада продолжается во всех муниципалитетах Московской области. За несколько дней в области убрана от снега территория 20,49 млн кв. м, в том числе 7,03 млн кв. м пешеходных дорожек», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что наибольшую активность в уборке снега проявили Балашиха, Люберцы и Истра. При этом недостаточные меры по ликвидации снегопада принимались в Дзержинском, Богородском округе, Бронницах и Жуковском.

Инспекторы Главного управления содержания территорий проверяют наличие дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах муниципалитетов региона, фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения.