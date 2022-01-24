РИАМО - 24 янв. В Москве и Подмосковье в ближайшие дни снизится количество осадков, но усилятся морозы. Температура понизится с пришествием атмосферного фронта, сообщается на сайте «Метеоновости».

В понедельник в столице температура будет держаться на уровне от минус 7 до минус 5 градусов, в Подмосковье – примерно минус 10 градусов.

Во вторник в Москве холода усилятся до минус 14 – минус 12 градусов, а в регионе до минус 16 градусов. Осадков не будет на протяжении почти всего дня, пока вечером не приблизится атмосферный фронт и в некоторых местах выпадет небольшой снег. Максимально воздух прогреется в столице до минус 8 – минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 12 – минус 7 градусов.

В среду снега станет немного больше. Воздух прогреется до минус 9 – минус 4 градусов днем и до минус 16 – минус 11 градусов в ночные часы.

В четверг и пятницу морозы сохранятся, температура будет держаться ниже нормы на один градус и составит от минус 11 до минус 6 градусов днем и от минус 16 до минус 11 градусов ночью.