РИАМО - 24 янв. У жителей Подмосковья есть огромный запрос на отдых в парках региона, поэтому данные территории нужно улучшать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим огромный запрос (на посещение парков - ред.). <…> Особенно напряженно работают парки, зоны отдыха. И в выходные дни жизнь продолжается. Здесь ничего не должно стоять на месте, должно улучшаться», - отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что в парках должны предусматривать интересную программу для посетителей, а также дальше развивать все, что связано с комфортным пребыванием людей.

Еще в регионе подготовят дальнейшую программу развития лесных и городских парков. Этим вопросом будет заниматься министерство культуры Подмосковья.

Воробьев рассказал о подготовке к борьбе со штаммом коронавируса «омикрон»>>