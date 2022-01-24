РИАМО - 24 янв. У жителей Подмосковья есть огромный запрос на отдых в парках региона, поэтому данные территории нужно улучшать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что в парках должны предусматривать интересную программу для посетителей, а также дальше развивать все, что связано с комфортным пребыванием людей.
Еще в регионе подготовят дальнейшую программу развития лесных и городских парков. Этим вопросом будет заниматься министерство культуры Подмосковья.
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