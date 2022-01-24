РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Спортсменка Полина Нефедова из подмосковного Красногорска завоевала золотую медаль на этапе спартакиады учащихся ЦФО в Сыктывкаре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник в Сыктывкаре красногорская спортсменка Нефедова Полина, выступая на этапе спартакиады учащихся ЦФО России в составе сборной команды Московской области в эстафете 4 на 3 км, завоевала золотую медаль.

В командном первенстве Московской области девушка также заняла 1 место, что дало ей право выступать в финале спартакиады учащихся России.