РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Поликлиники Подольска перевели в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи из-за быстрого распространения омикрон-штамма, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в соцсети «ВКонтакте» стали появляться жалобы от горожан на огромные очереди в медучреждениях округа. С 24 января в регионе было введено ограничение плановой амбулаторной медпомощи и перевод поликлинических учреждений в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи из-за очень быстрого распространения омикрон-штамма - новой коронавирусной инфекции.

С целью уменьшения времени ожидания медпомощи принято решение о мобилизации всех имеющихся медицинских кадровых резервов для оказания неотложной медицинской помощи. Взрослые и детские поликлиники ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» работают в режиме с 8:00 до 20:00 без выходных, график работы амбулаторий и ФАПов остается без изменений. Помощь на дому оказывается с 8:00 до 23:00. Прием вызовов осуществляется с 7:30 до 18:00 в рабочие дни и с 7:30 до 16:00 - в выходные. Во всех подразделениях развернуты дополнительные кабинеты дежурного врача, прием в которых осуществляется без записи (по живой очереди).

Жителям напомнили о том, что при признаках ОРВИ (кашле и насморке) и температуре менее 38 градусов нужно посещать поликлинику или амбулаторию. Если температура от 38 до 39 – вызывать врача на дом по телефону 122 или через портал Госуслуг. Если температура выше 39 – вызывать скорую помощь по телефону 112.

Для пациентов без признаков инфекционного заболевания, нуждающихся в неотложной помощи, организован кабинет дежурного врача в чистой зоне. Врачи-хирурги продолжат динамическое наблюдение всех послеоперационных пациентов в поликлиниках, так же в чистых зонах. Медицинская помощь врачами-онкологами будет продолжена в штатном режиме.

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