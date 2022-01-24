РИАМО - 24 янв. В Подмосковье усиливают амбулаторное звено, Систему-122. Сфера здравоохранения испытывает запредельную нагрузку, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, как напряженно работают все врачи. Мы открыли поликлиники без выходных - с 8:00 до 20:00. Пора непростая, но мы должны сделать все, чтобы каждый человек получил медицинскую помощь. <...> Нагрузка запредельная», - сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами городских округов.

Он отметил, что также усилили Систему-122, туда дополнительно направили 100 студентов. Большую поддержу оказывают волонтеры.

«Всю прошлую неделю мы делали акцент и (проводили - ред.) определенную реорганизацию с амбулаторным звеном. Число вызовов подошло к 50 тыс. в сутки. Два года назад было 5-7 тыс. вызовов врачей на дом. В последние дни был пик - 57 тыс. вызовов на дом», - заключил Воробьев.

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