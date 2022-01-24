РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Курсантам подмосковного колледжа «Энергия» в Балашихе, которые занимаются по направлению «Правоохранительная деятельность», рассказали о специфике службы в полиции, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Встреча прошла в отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный. Цель акции, приуроченной ко Дню российского студенчества, - показать на практике работу сотрудников полиции и популяризовать среди молодежи службу в органах внутренних дел.

«Сотрудники полиции рассказали ребятам об истории создания органов внутренних дел и особенностях работы в различных направлениях службы: участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. На встрече учащиеся также узнали о порядке поступления в Университет МВД России им. В.Я. Кикотя», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия эксперт-криминалист подробно рассказал, а также продемонстрировал приглашенным гостям главные принципы своей работы.

Студентам также провели экскурсию по музею на базе отдела полиции, в котором представлены различные экспонаты. Им рассказали историю становления каждого из отделов на территории оперативного обслуживания МУ МВД.

В заключение встречи сотрудники кинологической службы продемонстрировали навыки служебных собак и поведали о работе своего подразделения.