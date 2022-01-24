РИАМО - 24 янв. Ежегодный отчет губернатора перед жителями и депутатами пройдет в четверг, 27 января, в Мособлдуме, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что отчет губернатора является требованием законодательства.
«В последней декаде марта мы проведем на базе Сбербанка или у нас здесь семинар, он будет посвящен всему новаторскому, что мы каждый год внедряем в своих отраслях», - заключил Воробьев.
В 2021 году Воробьев выступил с обращением к жителям в апреле. В нем губернатор затронул множество тем, среди которых: здравоохранение, образование, экология, благоустройство, строительство жилья и дорог.
Андрей Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ в 2021 году>>
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