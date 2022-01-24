РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, передает корреспондент РИАМО.

«Что касается кадровых решений, я также хотел сегодня представить Олега Валерьевича Баженова. <…> На лесном комплексе, который вы возглавили, у нас самые заметные три стратегические задачи. Первое - это не допустить пожаров, второе - контроль по санитарной вырубке и вообще уходу за лесом. И третье - чистота», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор отметил, что в Подмосковье ведется большая работа по программе «Парки в лесу».

Ранее Баженов занимал должность советника губернатора, возглавлял Госадмтехнадзор. Он также имеет большой опыт военной службы и службы в рядах МЧС России.