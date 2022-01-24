РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. В выставочном зале музея подмосковного Щелкова 28 января начинает работу экспозиция «Цвет: способ жизни», на которой будут представлены живописные произведения художника-колориста Бориса Отарова, а также его учеников, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке будут представлены работы мастеров, выполненные в разных стилях. Художники в своих работах используют разнообразные техники и приемы, чтобы передать свой творческий замысел.

Выставка продлится по 27 февраля, подробности можно будет узнать по телефону: 8(496)566-46-30.