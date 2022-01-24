РИАМО - 24 янв. В Подмосковье минимальная пенсия одиноко проживающих пенсионеров составит 17 тыс. рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+ для тех, кто живет в Подмосковье более 10 лет, одиноко проживающие, минимальная пенсия будет 17 тыс. рублей», - сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами городских округов.

Он отметил, что перерасчет будет с января.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсии для неработающих пенсионеров на 8,6% с января. Это больше, чем инфляция по итогам 2021 года.