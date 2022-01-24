РИАМО - 24 янв. Заработную плату учителям в школах, воспитателям и младшим воспитателям в детских садах увеличат в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что важно довести порядок выплат до жителей.
Еще с 1 января водители скорой помощи получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. рублей, а «неотложек» поликлиник – 5 тыс. рублей. Также администраторы и операторы поликлиник получат прибавку до 7 тыс. рублей, если выполнят показатели по эффективности.
Подмосковье вошло в топ-10 самых успешных регионов РФ по экономическому потенциалу по итогам III квартала прошлого года. Авторы данного рейтинга сравнивали уровень среднемесячной зарплаты в субъектах РФ, совокупную прибыльность предприятий и организаций в регионах.
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