РИАМО - 24 янв. Заработную плату учителям в школах, воспитателям и младшим воспитателям в детских садах увеличат в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Увеличение зарплаты учителям, воспитателям и младшим воспитателям. На 5 тыс. - первой категории, на 2,5 тыс. - младшим воспитателям уже с января», - сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами городских округов.

Он отметил, что важно довести порядок выплат до жителей.

Еще с 1 января водители скорой помощи получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. рублей, а «неотложек» поликлиник – 5 тыс. рублей. Также администраторы и операторы поликлиник получат прибавку до 7 тыс. рублей, если выполнят показатели по эффективности.

Подмосковье вошло в топ-10 самых успешных регионов РФ по экономическому потенциалу по итогам III квартала прошлого года. Авторы данного рейтинга сравнивали уровень среднемесячной зарплаты в субъектах РФ, совокупную прибыльность предприятий и организаций в регионах.

Подмосковные медики без личного жилья могут оформить на портале госуслуг новую выплату>>