РИАМО - 24 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки города по адресу: Бутырский вал, вл. 3-5 (ЦАО). Там могут построить пятую очередь многофункционального гостинично-офисного комплекса SLAVA, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект планируют возвести на двух земельных участках общей площадью 0,84 га. Суммарная площадь новой очереди составит 110 тыс. кв. м, в том числе офисы займут 85 тыс. «квадратов», гостиница – 11 тыс. кв. м, торгово-общественные объекты – 14 тыс. кв. м.

В рамках проекта предусмотрено создание пешеходных переходов через железнодорожные пути между 4 и 5 очередями проекта (очереди будут разделены МЦД). Это предоставит жителям Бегового района значительно более комфортный пешеходный путь к Белой площади и 3-й Тверской-Ямской улице.

Проект SLAVA планируют возвести на территории бывшего бизнес-центра «Ямская-Центр», который будет снесен.