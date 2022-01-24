РИАМО - 24 янв. Строительная готовность образовательного кластера на базе «Физтех-лицея» имени П.Л.Капицы в Долгопрудном достигла 45%. Работы ведут более 190 специалистов и 4 единицы техники задействованы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект строят в рамках нацпроекта «Образование».

«Продолжаются монолитные работы по возведению детского технопарка на уровне 3-4 этажей, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и отделка помещений на корпусе для проживания учащихся, устройство инженерных сетей, фасадные и кровельные работы на блоке начальной школы. Все участки строительства в работе, отставания нет», - сказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

В кластере появится начальная школа, которая сможет принять 425 детей, корпуса для проживания на 200 мест, а еще детский технопарк на 500 мест и котельная.

Площадь объекта – более 42 тыс. кв. м. Начальную школу и котельную достроят уже в августе этого года, а детский технопарки и кампуса для проживания – летом 2023 года.