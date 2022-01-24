РИАМО - 24 янв. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании женщины, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Москве.

ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Бахрушина в Москве 23 января. Обвиняемый подверг потерпевшую избиению, после чего изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

Его удалось задержать в кратчайший срок. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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