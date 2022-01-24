РИАМО - 24 янв. Подруга 14-летней девочки-подростка, которую подозревают в убийстве своей семьи, рассказала, что девушка изначально плохо восприняла очередного отчима, сообщает Газета.ru.

В ночь на 22 января произошло убийство семьи из 3 человек. По подозрению в преступлении задержаны 14-летняя девочка и ее парень. Они убили мать девочки, ее отчима и сестру-инвалида. Известно, что убийство совершил юноша по просьбе своей подруги.

Знакомая 14-летней девочки рассказала, что подросток сразу восприняла в штыки нового друга матери. При этом убитый мужчина не был отцом остальным детям женщины. А еще раньше мать подозреваемой проживала с другим сожителем.

«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском, и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина (имя изменено - ред.) скучала по отчиму, который был у матери до Бережного. Он часто их забирал на выходные, своих младших и ее», - рассказала знакомая девочки.

Она рассказала, что девушка была обижена на мать из-за появления нового мужчины. А еще ей не нравилось, что мама взвалила на нее ведение домашнего хозяйства. Также она сообщила, что жалобы девочки на приставания отчима не являются правдивыми.

Еще она отметила, что родители действительно были против отношений дочери с 17-летним парнем, поэтому «припугнули» подростков тем, что посадят молодого человека «за совращение малолетних».

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